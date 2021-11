Milan femminile Empoli, formazioni ufficiali: le scelte dei due allenatori

Il Milan femminile affronta l’Empoli nel match valido per l’ottava giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali

Il Milan femminile affronta l’Empoli nel match valido per l’ottava giornata di Serie A. Le rossonere vogliono vincere per continuare a sognare il secondo posto, valevole la qualificazione alla prossima UWCL. L’Empoli per crearsi una vera e propria identità in questo campionato. Ecco le formazioni ufficiali:

Milan femminile (3-4-2-1): Korenciova; Agard, Fusetti, Codina; Bergamaschi, Grimshaw, Adami, Tucceri; Thomas, Longo, Stapelfeldt. A disposizione: Giuliani, Arnadottir, Giacinti, Rizza, Selimhodzic, Jonusaite, Cortesi, Miotto, Mauri. Allenatore: Ganz

Empoli (4-3-3): Ciccioli; Dompig, De Rita, Mella, Olivero; Prugna, Cinotti, Bellucci; Nocchi, Bragonzi, Knoll. A disposizione: Cappelletti, Morreale, Silvioni, De Matteis, Sacchi, Binazzi, Monterrubbiano, Tamborini, Nichele. Allenatore: Ulderici.