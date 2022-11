Milan Femminile, domenica sfida al Como: in vendita i biglietti

Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, torna in campo il Milan Femminile di Maurizio Ganz. Le rossonere sfideranno il Como

Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, torna in campo il Milan di Maurizio Ganz. Le rossonere ritrovano lo scenario casalingo del PUMA House of Football – Centro P. Vismara dopo oltre un mese e mezzo, per ospitare la neopromossa Como delle ex Korenčiová e Stapelfeldt.

L’appuntamento, per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A Femminile TIM, è per domenica 20 novembre alle 14.30: per le rossonere sarà la prima di quattro sfide consecutive in campionato che chiuderanno il 2022. L’obiettivo sarà quello di raccogliere i migliori risultati possibili, per rilanciare la classifica: anche per questo motivo la squadra avrà bisogno del sostegno dei tifosi rossoneri!

I biglietti, al costo di 5 euro, sono in vendita sul circuito Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l’opzione “Trova rivenditore”, si potrà filtrare per regione e provincia così da trovare i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i tagliandi direttamente al Centro Sportivo.