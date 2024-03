Milan Femminile, Corti: «Ci aspettano altre 7 partite, ecco cosa ho chiesto alle ragazze»

Mister Corti ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero alla vigilia di Como Milan Femminile. Ecco cosa ha detto

LE PAROLE – «Le ragazze memori anche della partita di ritorno a Pomigliano hanno cercato di esprimere un buon calcio, il risultato è stato una conseguenza. Ci sono altre 7 partite di giocare alle ragazze abbiamo chiesto di fare bottino pieno e arrivare seste in classifica alla fine della stagione. Cavalchiamo l’onda. Cercheremo di provare delle cose nuove, su cui abbiamo fatto un po’ di fatica, lavoreremo sui dettagli per essere più fluidi. Miriamo anche ad un miglioramento individuale, logica conseguenza di un miglioramento di gruppo. Le cose che si possono migliorare ci sono sempre esprimendo un gioco che ci convinca sempre di più come il risultato come obiettivo più importante. Massima concentrazione anche quando si va in vantaggio, non molliamo mai niente»