Milan Femminile, oggi la sfida contro il Como Women. Le parole di Sottili. Segui le ultimissime sui rossoneri

Sale l’attesa per il derby lombardo di Serie A Femminile che vedrà il Milan Femminile affrontare il Como Women domani alle ore 18:00. In vista della sfida, il tecnico delle lariane, Stefano Sottili, ha espresso grande rispetto per le avversarie, riconoscendo la loro qualità assoluta. Le sue parole, riportate dal sito ufficiale del Como Women, evidenziano la carica della sua squadra.

“Sono partite che bisogna avere la gioia di giocare, contro avversarie che hanno tutte le qualità per poter essere prime in classifica,” ha dichiarato Sottili. “C’è grande voglia di misurarsi con una squadra prestigiosa, nella consapevolezza di trovarci di fronte a un gruppo forte. Per ottenere un risultato positivo dovremo quindi offrire una prestazione importante.”

Le Qualità Offensivi del Milan: I Punti di Forza

L’allenatore ha poi analizzato i punti di forza del Milan Femminile, sottolineando in particolare la fase offensiva delle rossonere: “Il Milan ha molte qualità, soprattutto in fase offensiva: ha tecnica, gamba, capacità di inserimento e grande efficacia nelle transizioni.” Sottili ha ammesso che i punti deboli del Diavolo sono pochi, ma è lì che il Como Women dovrà essere “brave a far male”.

Questa sfida assume un significato particolare, riflettendo l’importanza che la proprietà e la dirigenza attribuiscono al settore femminile. Il Milan del tecnico Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare – pur essendo focalizzati sulla prima squadra maschile – beneficia di una struttura solida che mira al successo in tutte le categorie. L’obiettivo è portare la mentalità vincente su tutti i fronti.

La Crescita del Como: La Maturità Emozionale

Sottili ha infine espresso soddisfazione per la crescita del suo gruppo, evidenziando un notevole equilibrio emotivorispetto alla stagione precedente: “Ho visto molto equilibrio nella mia squadra. Serve la maturità di gestire al meglio tutto, sia i risultati positivi sia quelli negativi.”

L’allenatore ha riscontrato una maggiore consapevolezza e un miglior controllo delle emozioni nelle sue ragazze, frutto di un mix ben riuscito tra giovani talenti ed elementi più esperti. Questa stabilità psicologica sarà fondamentale per affrontare un avversario del calibro del Milan Femminile.