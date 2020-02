Milan femminile: Bergamaschi a caccia del primo gol in trasferta

Milan femminile: sabato la squadra rossonera sfiderà il Tavagnacco. Valentina Bergamaschi è a caccia del primo gol in trasferta stagionale

Sabato torna la Serie A. Il Milan femminile torna in campo sul campo del Tavagnacco. La squadra rossonera si trova attualmente in seconda posizione in coppia con la Fiorentina di Antonio Cincotta con 32 punti.

Maurizio Ganz dovrebbe con ogni probabilità schierare la migliore formazione possibile, avendo a disposizione gran parte della rosa. Sulla corsia destra dovrebbe agire Valentina Bergamaschi.

La terzina rossonera, sino a questo momento ha realizzato solamente una rete stagionale, complice anche l’attuale posizione in campo. In trasferta non ha ancora trovato il gol. Tra due giorni avrebbe la possibilità, lei che lo scorso anno proprio contro il Tavagnacco siglò uno dei tre sigilli che determinarono il match in terra friulana, conclusasi 1-3.