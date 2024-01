Milan Femminile, Arrigoni fissa l’obiettivo: «Voglio continuare a crescere, ecco cosa ci trasmette Corti»

La giovane attaccante del Milan Femminile, Arrigoni ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero

Le parole della giovane attaccante del Milan Femminile, Arrigoni ai canali ufficiali del club rossonero:

PERIODO AL MILAN – «Sono stati mesi di crescita calcistica e personale, ho avuto la possibilità di allenarmi con grandi professioniste come Asllani, Grimshaw, Giuliani, Bergamaschi. Sono molto fiera di avere qui al Milan un contratto da professionista nonostante la mia giovane età. Un motivo in più per dare il massimo e dimostrare che non si sono sbagliati»

ESORDIO – «Un’emozione incredibile, a ripensarci mi vengono i brividi, un motivo d’orgoglio»

OBIETTIVI – «Mi sono prefissata di continuare a crescere, importante cercare di migliorare se stesse ogni giorno»

CORTI – «Ho ritrovato mister Corti dopo averlo avuto in Primavera, tutti i giorni ci insegna a mettere tanta passione ed energia in quello che facciamo»