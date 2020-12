Milan femminile: 9 dicembre 2018, primo derby storico alle rossonere

Milan femminile: le rossonere della ex coach Carolina Morace battono 3-5 l’Inter di De la Fuente e si aggiudicano così il primo derby storico

Ad Interrello va in scena il primo derby storico milanese del calcio women. Il Milan femminile della ex coach Carolina Morace batte l’Inter di De La Fuente.

LA PARTITA – Era il 9 dicembre 2018, esattamente due anni fa: le rossonere, che militano in Serie A, si giocano gli ottavi di Coppa Italia contro le nerazzurre, dominanti in Serie B. Primi quindici minuti senza storia, Sabatino realizza una doppietta e apre ad una possibile goleada, ma il team di De La Fuente non si da per vinto e ribalta la sfida poco prima della fine del primo tempo (Marinelli doppietta e rigore Baresi). Nella ripresa, però, il Diavolo si accende e capovolge nuovamente le sorti della gara, vincendo 3-5, in gol vanno Tucceri, Giugliano e Giacinti.