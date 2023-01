Milan, l’emergenza ferma il mercato in uscita: Adli e Lazetic restano. Gli infortuni incidono sulle decisioni della società rossonera

Il mercato in uscita per il Milan si ferma qui. Con gli infortuni di numerosi giocatori, da Origi a Rebic, passando per Ballo-Touré, nessuno andrà via.

Secondo quanto scrive Tuttosport, anche Adli e Lazetic, che potevano essere ceduti in prestito, rimarranno a Milanello.