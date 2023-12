Milan in piena emergenza col Newcastle: scelte obbligate in difesa per i rossoneri in occasione dell’ultima gara del girone di Champions

Archiviata la pesante sconfitta di Bergamo con l’Atalanta, per il Milan è già tempo di pensare alla prossima sfida in Champions League in casa del Newcastle. Una gara che può valere una stagione.

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, il Diavolo resta in piena emergenza e le scelte per Pioli in difesa sono praticamente obbligate: con Simic fuori lista e il reparto quasi azzerato, toccherà ancora a Theo Hernandez giocare da centrale in coppia con Tomori.