Milan in emergenza davanti, i tifosi invocano Camarda. Pioli ci pensa ma a una condizione

Milan in emergenza per quanto riguarda il reparto d’attacco, i tifosi invocano Camarda. Pioli ci pensa ma a una condizione

Contro la Fiorentina il Milan sarà in piena emergenza per quanto riguarda l’attacco: sicuramente dovrà fare a meno di Giroud e Leao e pertanto le scelte di Pioli si faranno inevitabilmente più ristrette.

Come riportato da Tuttosport i tifosi sui social invocano la convocazione di Camarda. Anche Pioli ci sta pensando, ma soltanto come ultima risorsa da portare in panchina e da utilizzare eventualmente in caso di estrema necessità.