Milan, ecco il vice-Maignan: bloccato Sportiello dall’Atalanta

Il Milan pesca Marco Sportiello dal mercato degli svincolati. Sarà lui il vice di Mike Maignan nella prossima stagione

Il Milan avrà un nuovo secondo portiere nella prossima stagione. Come riportato da Tuttosport, i rossoneri hanno in pugno Marco Sportiello, estremo difensore dell’Atalanta che si libererà a parametro zero il prossimo giugno. Contatti ben avviati, anche grazie agli ottimi rapporti, con l’agente Giuseppe Riso e chiusura dell’affare ormai vicina.

Un nome suggerito da Stefano Pioli, che avuto il portiere nella stagione 2017/18 alla Fiorentina. All’epoca fu il titolare della squadra, ora farà il secondo di Maignan ma con la certezza di farsi trovare pronto subito in caso di necessità. Per lui contratto triennale.