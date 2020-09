Milan, ecco il report da Milanello in vista della trasferta di Crotone

Di seguito, il programma del Milan per la trasferta di Crotone di domenica pomeriggio alle 18, secondo turno del campionato di Serie A

Prossima fermata: Crotone. Dopo la faticosissima e risicata vittoria ottenuta con le unghie e con i denti dal Diavolo nel preliminare di Europa League, arrivano direttamente da Milanello le notizie riguardanti la prima trasferta rossonera sul campo del Crotone.

Orfani, tra gli altri, di sua Maestà Ibrahimovic, domiciliato in quarantena nella propria abitazione, i calciatori reduci dalle fatiche di coppa, si sono ritrovati alle 10.30 in palestra per una seduta defaticante. Il resto della rosa, sarebbe dovuto scendere in campo ma, un violentissimo nubifragio, ha destabilizzato l’intero programma.

Per quanto riguarda l’immediata vigilia del match, atteso per domenica alle 18.00, sono previste la rifinitura delle 10.00 e la conferenza stampa di Mister Pioli, fissata per le ore 14.00. La pratica Crotone sta per essere ufficialmente esaminata.