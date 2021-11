Milan e Milanello: i segreti dietro alla cura Pioli

Milan e Milanello: pranzi e take away su misura. Allenamenti specifici e uno staff di trenta persone. Questo sono i segreti della cura Pioli

Il successo del Milan arriva anche dal lavoro quotidiano svolto a Milanello. Non si parla solo campo dal punto di vista tecnico, ma anche di ciò che gli sta intorno. Secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport, infatti, Stefano Pioli ha a disposizione uno staff con circa 30 persone che si occupano dei giocatori.

A cominciare in primis dai preparatori atletici, che forniscono il lavoro in palestra: non solo macchine e attrezzi ma anche fit ball e pilates per il recupero. Il menù pre e post partita è vario: pasta, riso, pollo, salmone e verdura prima di una sfida. Mentre nel post, spazio alla pizza ma anche al riso con pollo al curry e come contorno Hamburger. Le pietanze vengono anche consegnate ai giocatori a casa, con le istruzioni per scaldarle.