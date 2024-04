Infortunio Maignan, niente Juve Milan per il portiere: il gesto del francese per supportare la squadra. Ecco cosa farà

Come appreso da Milannews24, Mike Maignan ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore nel pre-partita di Juve Milan.

Per questo motivo, il francese si è seduto comunque in panchina con i suoi compagni: Maignan vuole sostenere i rossoneri in campo all’Allianz Stadium nonostante l’infortunio che l’ha costretto al forfait. A difendere la porta rossonera nel match delle 18:00 ci sarà Marco Sportiello.