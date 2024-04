MN24 – Juve Milan, forfait per Maignan: gioca Sportiello dal 1′. Le CONDIZIONI del portiere

Juve Milan, subito forfait per Maignan: gioca Sportiello dal 1′. Cosa è SUCCESSO nel pre-partita e le condizioni del portiere

Risentimento all’adduttore nel riscaldamento per Mike Maignan che va in panchina per Juve Milan.

Come appreso da Milannews24, il portiere francese si è fermato nel pre-partita. Per questo motivo giocherà Sportiello. Il rossonero va in panchina per sostenere la squadra in questa partita importante.