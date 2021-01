Milan e Inter, doppio scivolone in testa. La Juve a -7, campionato riaperto?

I bianconeri interrompono la striscia di imbattibilità del Milan dopo 27 partite, e guadagnano tre punti sulla prime due in classifica

E ora che succede? Poteva essere la partita dell’addio allo scudetto, ma a San Siro, pur senza brillare, la Juve porta a casa una vittoria di prepotenza e orgoglio, interrompendo la striscia di imbattibilità del Milan dopo 27 gare.

L’Epifania rilancia le ambizioni juventine con tre punti recuperati su Milan e Inter, e scuote un campionato che sembrava aver trovato un suo fragile equilibrio, rimescolando tutte le carte in tavola. Comanda ancora il Diavolo, ma con meno certezze non più saldamente come una settimana fa, l’Inter crolla alla nona, e Conte si scopre più Lukaku dipendente del previsto. Più delle due sconfitte di Milan e Inter, peseranno le conseguenze: ovvero come le due squadre metabolizzeranno il tonfo inaspettato in un momento delicato.

