Milan, è il giorno del rinnovo di Bennacer: oggi la firma in sede

Oggi Ismael Bennacer metterà la firma sul suo rinnovo di contratto a Casa Milan. Prolungamento fino al 2027 per l’algerino

Attesa per oggi pomeriggio la firma di Ismael Bennacer sul rinnovo di contratto. Come riportato da Tuttosport, l’algerino è atteso in sede con il suo procuratore Enzo Raiola per mettere nero su bianco il suo prolungamento fino al 2027. Un rinnovo meritato per uno dei pilastri della squadra di Pioli.

L’ex Empoli guadagnerà 4 milioni di euro a stagione. Nell’accordo viene mantenuta la clausola di 50 milioni di euro, attivabile solo dal luglio 2024 e per i primi 15 giorni effettivi di calciomercato.