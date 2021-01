Milan, è fatta per Tomori: giocatore atteso in Italia nelle prossime ore

Il Milan ha chiuso per l’acquisto di Fikayo Tomori. Il giocatore arriva dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto, il suo arrivo in Italia è atteso nelle prossime ore. La volontà di Stefano Pioli è di avere il difensore classe ’97 a disposizione per la gara di sabato contro l’Atalanta.

The ‘new chance’ becomes a done deal, confirmed. AC Milan have reached an agreement with Chelsea for Fikayo Tomori, last details set to be sorted: here we go! 🔵🤝

Loan with buy option around €30m. He’ll fly to Milano this week – medicals pending. #ACMilan #CFC https://t.co/4FDzDY7uh3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2021