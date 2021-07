Milan e Celly siglano una nuova partnership: il comunicato

AC Milan e Celly – marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet – annunciano di aver siglato un accordo di partnership con il quale Celly diventa l’Official Mobile Phone Accessories Partner del Club rossonero.

Celly fa il suo esordio nel mondo del calcio scendendo in campo al fianco della società rossonera per la stagione a breve in partenza. La partnership con AC Milan permette a Celly di associare il proprio brand non solo ad uno dei Club di calcio più popolari in Italia e nel mondo, ma anche a una vera e propria eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale.

Innovazione e ricerca dello stile sono il cuore di questa partnership, due valori condivisi da entrambi i brand che, nei propri rispettivi settori, si distinguono per la ricerca continua di soluzioni innovative e di uno stile italiano di cui si fanno portabandiera nel mondo.