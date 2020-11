Milan e AIM Sport: partnership per l’utilizzo della Digital Overlay a San Siro

Milan e AIM Sport precursori nell’utilizzo della tecnologia Digital Overlay all’interno di uno stadio: ecco in cosa consiste

AC Milan e AIM Sport annunciano oggi una partnership strategica che prevede l’utilizzo della tecnologia Digital Overlay a San Siro. Questa innovativa tecnologia permette la geo-veicolazione dei messaggi dei partner commerciali del Club sui LED a bordocampo durante le gare casalinghe del Milan. La sfida del 26 ottobre contro la Roma è stata la prima partita caratterizzata dalla tecnologia Digital Overlay che si basa sul nuovo sistema di LED a bordocampo ad altissima definizione per la trasmissione in 4K già in uso a San Siro.

La tecnologia Digital Overlay di AIM Sport consente di veicolare campagne pubblicitarie mirate a diversi tipi di pubblico e in differenti aree geografiche e offre ai partner commerciali sia globali che regionali del Club nuove opportunità di raggiungere in maniera efficace e personalizzata i target di riferimento dei propri mercati massimizzando così il valore del proprio investimento.

Continuare ad offrire un’esperienza sempre più coinvolgente ai propri tifosi è un elemento chiave per il Milan che conta 450 milioni di tifosi in tutto il mondo e le cui partite sono trasmesse in più di 100 territori.