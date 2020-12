Milan, due partite di fila vinte contro la Lazio: non accadeva dal 2009

Il Milan tra luglio e il match di ieri ha sconfitto per due volte consecutive la Lazio in campionato: non accadeva dal 2009

La vittoria di ieri da parte del Milan contro la Lazio è il simbolo di un’annata, quella condotta dagli uomini di Pioli, praticamente perfetta. Con una squadra decimata dagli infortuni e dalle indisponibilità, Romagnoli e compagni hanno stretto i denti e hanno conquistato meritatamente tre punti che regalano al Diavolo un Natale da capolista.

E anche il club romano, da sempre avversario ostico e arduo da superare, è improvvisamente diventato più alla portata. Dopo il successo per 3-0 dello scorso luglio infatti, il Milan ha vinto due partite di fila in Serie A contro i biancocelesti per la prima volta dal 2009 (tre in quell’occasione).