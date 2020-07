Milan, dopo Kjaer altri rinforzi in difesa: ecco i candidati

Il fresco rinnovo di Simon Kjaer ha parzialmente sistemato i buchi in difesa del Milan. Ora si punta ad un altro acquisto

Il fresco rinnovo di Simon Kjaer ha parzialmente sistemato i buchi in difesa del Milan. Ora si punta ad un altro acquisto da mettere a disposizione di Stefano Pioli. Il gigante norvegese Ajer piace molto, ma il Celtic ha sparato alto e punta ad effettuare una ricca plusvalenza. Più percorribile la pista Milenkovic per via dei buoni rapporti con la Fiorentina. Inoltre i rossoneri (che ieri hanno parlato con la dirigenza Viola di Rebic) potrebbero inserire anche delle contropartite come Paquetà o Krunic. Nelle ultime ore, invece, si fanno insistenti le voci riguardanti un approdo di Martinez Quarta in Europa: lo stesso difensore del River Plate ha strizzato l’occhio a Milan e Inter.