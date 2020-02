Milan, domani devi fare risultato! La Roma è crollata contro il Bologna

La Roma crolla sotto i colpi di un fenomenale Bologna e domani il Milan si gioca tre punti fondamentali per la corsa 4^/5^ posto

Ieri sera la Roma è caduta in casa di misura per 2-3 a favore invece di un Bologna in pieno stato di grazie, ma il risultato può essere visto in un duplice aspetto.

Ora la Roma dista 7 punti – Se i rossoneri vogliono puntare alla Champions League dovranno fare i conti con i giallorossi che però in questo momento non sono sicuramente in forma. Per continuare la rincorsa Europa però il Milan dovrà fare risultato domani nel derby contro l’Inter.

Bologna si candida a outsider – Sicuramente l’obbiettivo degli emiliani è quello a questo punto di raggiungere almeno l’Europa minore e attualmente si trovano al sesto posto. Milan avvisato: il Bologna c’è e sarà battaglia sino alla fine.