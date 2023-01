Milan, Devis Vasquez già a disposizione di Pioli: chance in Coppa?

Devis Vasquez è tornato a disposizione di Pioli prima del previsto. Per lui possibile chance in Coppa Italia

Devis Vasquez è già a disposizione di Stefano Pioli. I problemi burocratici relativi al suo passaggio al Milan sono stati risolti prima del previsto e dunque il portiere colombiano potrà già essere convocato per il match di domani contro la Roma.

Ovviamente non andrà subito ad occupare la porta rossonera. Come riporta la Gazzetta dello Sport, per lui la chance potrebbe essere il match di Coppa Italia contro il Torino di mercoledì.