Milan, derby: Leao favorito al fianco di Ibrahimovic ma Rebic scalpita

Dubbi in attacco per i rossoneri. Dovrebbe essere Leao il titolare al fianco di Ibrahimovic, ma Rebic insidia dopo le buone prestazioni

Ballottagio in attacco in casa Milan. Ieri Boban ha confermato che Ibrahimovic giocherà nel derby ed è molto carico. Questa mattina si è riallenato con i compagni e sta lavorando per arrivare al meglio domenica sera. Il ballottaggio è tra chi debba giocare al suo fianco.

Rafael Leao è il favorito per quella maglia da titolare anche se la prestazione incolore con il Verona ha messo in dubbio la sua titolarità in favore di Ante Rebic. Il croato sta fornendo prestazioni molto buone da ormai 5 partite consecutive e scalpita per quel posto da titolare. Sugli esterni è sicura la presenza di Castillejo e Calhanoglu.