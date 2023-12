Milan in caduta libera, il dato è sconcertante: non accadeva dall’era Gattuso

Milan in caduta libera, il dato dopo la trasferta di Salerno è sconcertante: non accadeva dall’era Gattuso

Il Milan rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria in trasferta in campionato. Il 2-2 maturato ieri sera all’Arechi sancisce un dato che fa riflettere: nessuna vittoria nelle ultime quattro gare giocate lontano da San Siro in Serie A.

L’ultima volta in cui i rossoneri non avevano festeggiato una vittoria in quattro incontri consecutivi fuori casa era nell’aprile 2019, con Gattuso in panchina. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.