Milan a rapporto dalla Curva Sud: serve l’impresa nel derby

Dopo la sconfitta contro lo Spezia il Milan è andato sotto la Curva Sud per un confronto con i propri tifosi

Squadra e tifosi a confronto. Una scena diventata quasi abituale nei momenti più difficili di una stagione. Ieri al Picco la si è rivista anche in casa Milan, con la Curva Sud che ha chiamato sotto il proprio settore calciatori e allenatore a rapporto in vista soprattutto dell’euroderby.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, un confronto durato circa due minuti in cui il capo delegazione degli Ultras ha espresso la vicinanza del tifo più caldo rossonero e al tempo stesso ha chiesto alla squadra di mettere l’anima in campo. Serve l’impresa contro l’Inter per salvare una stagione complicata.

Nonostante il gesto sia vietato dal codice di giustizia sportiva, non dovrebbero esserci conseguenze dal punto di vista delle sanzioni.