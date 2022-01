Milan, si avvicina la Coppa d’Africa: come cambia il centrocampo

La Coppa d’Africa stravolge il centrocampo del Milan. Ecco le possibili soluzioni di Stefano Pioli per quel periodo

Tra le squadre più colpite dalla Coppa d’Africa ci sarà sicuramente il Milan: il club rossonero, specialmente a centrocampo, perderà diversi tasselli importanti, su tutti Bennacer e Kessie.

A disposizione di Stefano Pioli rimangono comunque Bakayoko, Krunic e, soprattutto, Tonali. Il centrocampista ex Brescia avrà l’occasione di dimostrare che il suo inizio di stagione da sogno non è stato un caso. Al suo fianco il tecnico rossonero alternerà Bakayoko e Krunic, quest’ultimo potrebbe arretrare e tornare nel suo ruolo originale per ovviare alle assenze.