Milan, contro il Cagliari stabilito un record negativo storico: ecco quale

Il Milan ieri sera a San Siro contro il Cagliari ha stabilito un record negativo nell’era dei campionati a 20 squadre

Con il pareggio per 0-0 di ieri sera a San Siro contro il Cagliari, il Milan ha stabilito un nuovo record negativo guadagnato solo 30 punti in casa in questa Serie A. Nessuno ha fatto peggio dei rossoneri nell’era dei campionati0 a 20 squadre.

Un dato allarmante che però è parzialmente compensato dal bilancio nelle gare in trasferta degli uomini di Pioli, nettamente i migliori con 46 punti su 54 disponibili, ma che delinea un percorso decisamente insolito soprattutto in epoca di “stadi chiusi”.