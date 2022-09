Milan, con la Dinamo Zagabria chance per Dest? Pioli ci pensa

Sergino Dest potrebbe fare il proprio esordio dal primo minuto nella gara di mercoledì tra Milan e Dinamo Zagabria: Pioli tentato

Stefano Pioli ha in mente alcuni cambi di formazione per la gara di mercoledì in Champions League contro la Dinamo Zagabria, anche in virtù dello scontro diretto di domenica prossima contro il Napoli.

Una novità potrebbe essere rappresentata da Sergino Dest: il terzino, dopo l’esordio contro il Salisburgo, potrebbe far rifiatare Calabria sulla corsia di destra. Pioli scioglierà il dubbio domani nella rifinitura.