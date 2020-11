Milan con Ibra è dieci e lode: chiaro segnale al campionato

Il Milan trionfa a Napoli 3-1, protagonista di una performance buona e dispendiosa. I rossoneri restano al comando della classifica e…

Prosegue il momento di platino del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri trionfano anche a Napoli, 3-1, grazie ad una doppietta straordinaria di Zlatan Ibrahimovic e il gol finale di Jens Petter Hauge.

I rossoneri, come riporta il Corriere della Sera, lanciano un chiaro segnale al campionato, soprattutto alla Juventus, detentrice del titolo da nove anni. Il Milan non vinceva a Napoli dal lontano 25 ottobre 2010, quando il team di Massimiliano Allegri batté i partenopei 1-2: in gol andarono Robinho e proprio l’attuale capocannoniere della Serie A.

Ieri Ibrahimovic ha raggiunto quota 10 gol, realizzando di fatto la quarta doppietta stagionale, numeri da capogiro per un giocatore che si avvia verso i 40 anni. Ieri, l’ex Galaxy è, però, uscito dal terreno di gioco per infortunio e nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali per definire meglio l’entità del problema muscolare. Tutto il mondo Milan, entusiasta dal grande risultato di ieri sera, ora, è molto preoccupato. Fondamentale non perderlo per un lungo stop, visto che da giovedì si giocherà una volta ogni quattro giorni.