Milan Como, a distanza di un mese si torna a San Siro: i tifosi sono già caldi. Obiettivo tre punti pesantissimi!

Milan Como di mercoledì segnerà il ritorno a San Siro dei rossoneri, oltre 70mila spettatori per trascinare alla vittoria

L’attesa sta per finire. Mercoledì 18 febbraio, il prato della “Scala del Calcio” tornerà a vibrare per una sfida di campionato che profuma di crocevia stagionale. Il Milan ritrova il calore delle mura amiche esattamente un mese dopo l’ultima apparizione casalinga, quel faticoso ma preziosissimo 1-0 rifilato al Lecce che aveva confermato la solidità dei rossoneri. Ora, il calendario mette di fronte il Como, ma il vero protagonista della serata promette di essere lo stadio: sono attesi oltre 70.000 spettatori, pronti a trasformare San Siro in una bolgia per trascinare il Diavolo verso un successo fondamentale.

Il fattore Allegri e la spinta del pubblico

A guidare la carica dalla panchina ci sarà Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che ha fatto del pragmatismo e della gestione della pressione il suo marchio di fabbrica. Allenatore esperto, capace di leggere i momenti della gara come pochi altri in Europa, Allegri sa bene che il calore del pubblico meneghino può fungere da dodicesimo uomo in campo, specialmente contro squadre organizzate e insidiose come la compagine lariana. La missione è chiara: ottenere i tre punti per non perdere terreno nella serratissima lotta per il vertice.

Derby a distanza: la rincorsa su Chivu

La posta in palio, del resto, trascende i confini della singola partita. Una vittoria permetterebbe ai rossoneri di mantenersi a soli cinque punti di distacco dall’Inter capolista. I cugini nerazzurri, guidati da Cristian Chivu — l’ex difensore eroe del Triplete che ha portato in prima squadra una ventata di entusiasmo e un gioco coraggioso basato sull’identità del club — stanno viaggiando a ritmi altissimi. Per il Milan di Allegri, restare in scia significa mantenere viva la speranza di un ribaltone in classifica, rendendo ogni passo falso potenzialmente fatale.

Protagonisti attesi sul rettangolo verde

In campo, gli occhi saranno puntati sui leader della squadra. Da una parte la difesa, che dovrà fare a meno dello squalificato Rabiot ma che punta sulla crescita costante di Koni De Winter, il giovane centrale belga che abbina eleganza nei movimenti a una straripante forza fisica. Dall’altra l’attacco, dove la fantasia di Rafael Leão, l’astro portoghese dai dribbling fulminanti e dal sorriso contagioso, sarà chiamata a scardinare la resistenza del Como per regalare una gioia agli oltre 70mila cuori rossoneri.