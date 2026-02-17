MN24 – Milan Como, San Siro verso il tutto esaurito: il dato non mente

Milan Como, per la sfida di domani sera San Siro viaggia verso il tutto esaurito: previsti oltre 70mila spettatori

Dopo un lunghissimo mese di assenza forzata, la “Scala del Calcio” è pronta a riaprire le sue porte al Milan. L’ultima volta risale alla sfida contro il Lecce; da allora, la truppa di Massimiliano Allegri ha affrontato un mini-tour de force in trasferta tra Roma, Bologna e Pisa, raccogliendo ben 7 punti sui 9 disponibili e consolidando la propria posizione ai vertici della classifica.

Milan Como: San Siro una fortezza da oltre 70.000 spettatori

Il ritorno a casa non è solo una formalità, ma una necessità per alimentare l’incredibile marcia dei rossoneri:

Striscia Record: Il Milan si presenta al recupero contro il Como con una serie aperta di 23 risultati utili consecutivi . Un rullino di marcia impressionante che Allegri vuole proteggere a ogni costo davanti ai propri sostenitori.

Il Milan si presenta al recupero contro il Como con una serie aperta di . Un rullino di marcia impressionante che Allegri vuole proteggere a ogni costo davanti ai propri sostenitori. Risposta del Pubblico: Il popolo milanista ha risposto con il consueto entusiasmo. Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews24 , lo stadio viaggia spedito verso il tutto esaurito . Il calore dei settantamila sarà il “dodicesimo uomo” per superare l’ostacolo Fàbregas.

Il popolo milanista ha risposto con il consueto entusiasmo. Secondo quanto appreso dalla redazione di , lo stadio viaggia spedito verso il . Il calore dei settantamila sarà il “dodicesimo uomo” per superare l’ostacolo Fàbregas. L’Impatto Emotivo: Tornare a San Siro dopo tre trasferte di fila è fondamentale per ritrovare quel feeling unico che ha reso l’impianto milanese un fortino quasi inespugnabile in questa stagione 2026.

La chiave ambientale

Allegri sa che il Como punterà sul possesso palla e sulla personalità, ma l’impatto sonoro di San Siro potrebbe far tremare le gambe ai lariani. In un momento in cui le rotazioni sono obbligate e campioni come Pulisic e Leão non sono al meglio, la spinta del pubblico diventa il fattore determinante per trasformare una partita insidiosa in una festa rossonera.