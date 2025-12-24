Milan Como si gioca a San Siro e non a Perth! Cambiano i programmi rossoneri: dettagli. Segui le ultimissime

Il programma invernale dei rossoneri subisce un improvviso e drastico cambiamento di rotta. Quello che doveva essere un evento di respiro internazionale in Australia è stato ufficialmente cancellato, costringendo la dirigenza di Via Aldo Rossi a rivedere i piani per i prossimi mesi. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Tuttosport, la tanto attesa sfida (o evento speciale) contro il Como che avrebbe dovuto aver luogo a Perth è definitivamente saltata.

Il “no” dell’AFC e la reazione di Igli Tare

Il motivo del clamoroso dietrofront risiede in alcune condizioni burocratiche e logistiche imposte dalla Asian Football Confederation (AFC). Tali clausole sono state giudicate del tutto inaccettabili sia dai club coinvolti che dal nuovo Direttore Sportivo del Diavolo, Igli Tare. Il dirigente albanese, noto per la sua fermezza nelle trattative e la sua visione strategica globale, ha preferito tutelare l’integrità della squadra piuttosto che scendere a compromessi gravosi. Tramontata definitivamente l’ipotesi australiana, la partita dovrà ora trovare una nuova collocazione in un calendario stagionale già estremamente congestionato.

Massimiliano Allegri e la gestione del recupero a San Siro

La sfida non è cancellata del tutto: la partita si disputerà regolarmente nella cornice dello stadio San Siro. Tuttavia, la programmazione è ora un vero e proprio puzzle per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, celebre per la sua gestione scientifica dei carichi di lavoro e per la capacità di mantenere alta la concentrazione del gruppo nei momenti di pausa, dovrà gestire il rientro dei suoi uomini in un periodo particolare.

Il Meazza, infatti, sarà indisponibile per gran parte del mese di febbraio 2026, poiché l’impianto milanese ospiterà le prestigiose cerimonie inaugurali delle Olimpiadi Invernali. Di conseguenza, il match contro i lariani potrà essere recuperato solo nella seconda metà del mese, in una finestra temporale molto stretta compresa tra il 17 e il 24 febbraio.

Un Diavolo sempre più proiettato al 2026

Nonostante l’intoppo logistico, il lavoro di Igli Tare e Massimiliano Allegri procede spedito per garantire ai rossoneri la massima competitività. Con il supporto della proprietà, il nuovo DS sta già studiando come ottimizzare questa sosta forzata per permettere all’allenatore toscano di affinare i nuovi schemi tattici. Il Milan resta concentrato sugli obiettivi stagionali, cercando di trasformare questo imprevisto in un’opportunità per ricaricare le pile in vista della volata finale.