Milan Como, Simonelli ha confermato che si giocherà a Perth. Le ultime

Il calcio italiano si sposta verso nuovi confini, portando il fascino della Serie A in scenari internazionali di grande rilievo. A fare chiarezza sugli imminenti impegni dei rossoneri è stato Ezio Simonelli, Presidente della Lega Serie A, intervenuto ai microfoni di SportMediaset (fonte ufficiale delle dichiarazioni) poco prima del fischio d’inizio della sfida di EA SuperCup tra Napoli e Milan. Il tema centrale dell’intervista ha riguardato l’organizzazione della discussa trasferta australiana e la gestione della classe arbitrale.

Confermata la sfida di Perth: il Milan vola in Australia

Secondo quanto affermato dal Presidente Simonelli, la gara tra il Milan e il Como si svolgerà regolarmente a Perth il prossimo 8 febbraio. Nonostante i dubbi logistici sollevati nelle ultime settimane, il programma rimane invariato. Simonelli ha sottolineato l’esito positivo dell’incontro con Gianni Infantino, definendo il colloquio cordiale e costruttivo. Il nodo principale riguardava le condizioni poste dalla AFC, in particolare l’obbligo di utilizzare arbitri asiatici anziché direttori di gara italiani. Dopo un consulto con Pierluigi Collina, che ha fornito ampie garanzie sulla qualità dei fischietti internazionali, la Lega ha deciso di accettare questa condizione per favorire lo sviluppo del brand all’estero.

Il nuovo corso di Massimiliano Allegri e la visione di Igli Tare

Questa trasferta rappresenterà un test importante per Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, tecnico livornese di grande esperienza internazionale e vincitore di numerosi scudetti, che dovrà gestire le energie della rosa in vista di un calendario così fitto. Il mister dei rossoneri punterà sulla freschezza di Rafael Leao, l’attaccante portoghese imprevedibile e dotato di uno scatto bruciante, e sulla solidità di Theo Hernandez, il terzino francese potente e fondamentale nelle transizioni offensive, per ben figurare anche davanti al pubblico australiano.

A seguire la spedizione oltreoceano ci sarà anche Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente lungimirante e grande conoscitore dei mercati esteri, incaricato di supervisionare ogni aspetto dell’area sportiva del Diavolo. La missione del DS rossonero è quella di consolidare la competitività della squadra, garantendo ad Allegri i giusti innesti per competere ad alti livelli in ogni competizione.

Prospettive future per il club meneghino

L’accettazione di arbitri asiatici per la sfida di Perth segna un precedente significativo per la Serie A. Per il Milan, questa esposizione globale è fondamentale per rafforzare la propria immagine commerciale. Con la guida tecnica di Allegri e la strategia societaria di Tare, il Diavolo punta a tornare protagonista assoluto sia in Italia che nel mondo, superando le difficoltà diplomatiche e concentrandosi sui risultati del campo.