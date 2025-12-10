Milan Como resta in Italia. La Lega Serie A blocca Perth: troppi paletti inaccettabili della AFC. Segui le ultime

Il progetto di disputare una partita di Serie A in terra straniera, che avrebbe visto il Milan affrontare il Como a Perth, Australia, l’8 febbraio, è ormai al capolinea. L’edizione odierna di Repubblica titola senza mezzi termini: “Milan-Como a Perth verso il no: troppi paletti per la Lega Serie A“. Salvo clamorosi colpi di scena, la gara tra i rossoneri e i lariani si giocherà in Italia.

Il motivo del brusco dietrofront risiede nelle condizioni inaccettabili imposte dalla AFC (Confederazione Asiatica), ritenute lesive della dignità e dell’autonomia della competizione.

🚫 Le Condizioni Insuperabili che Hanno Fatto Saltare il Banco

I veti posti dalla Confederazione Asiatica sono stati giudicati irricevibili dalla Lega Calcio Serie A:

Arbitri Locali: La richiesta di far dirigere la partita ad arbitri australiani ha rappresentato un’ingerenza intollerabile nella gestione sportiva del campionato. Declassamento della Competizione: Il divieto di utilizzare la denominazione ufficiale di Serie A, con la conseguenza di presentare l’incontro come una mera amichevole, ha vanificato l’intento promozionale.

📧 Il Ruolo Sospetto di FIFA/UEFA e la Lettera a Infantino

Dietro l’intransigenza della AFC si cela il forte sospetto di un’influenza esterna. È largamente ipotizzato che queste condizioni siano state suggerite all’AFC da UEFA e FIFA, entrambe storicamente contrarie allo svolgimento di partite di campionato fuori dai propri confini.

Di fronte a questa situazione, la Lega Calcio Serie A ha deciso di muoversi su canali ufficiali: il Presidente Enzo Simonelli invierà una lettera al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, per chiedergli di prendere una posizione ufficiale sulla questione e fare chiarezza. La situazione deve essere definita in via Rosellini entro la fine della settimana prossima.

🗓️ L’Alternativa: Ritorno a San Siro

Mentre si attende la comunicazione ufficiale, l’alternativa è già molto concreta: Milan-Como si giocherà a San Siro in una data compresa tra il 17 e il 24 febbraio.

Questa decisione, se da un lato fa sfumare l’opportunità di espansione globale per la Serie A, dall’altro semplifica la vita logistica a Massimiliano Allegri, il sagace tecnico toscano. L’allenatore e il nuovo DS Igli Tare possono concentrarsi totalmente sul campo, senza le complicazioni di un viaggio intercontinentale. Il DS albanese e l’area tecnica puntano alla massima stabilità per centrare l’obiettivo Champions League.