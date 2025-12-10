Milan Como, le novità sulla trasferta a Perth. I motivi del rinvio. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Quello che sembrava un accordo imminente destinato a scrivere una pagina storica nel calcio italiano si è bruscamente interrotto. La possibilità di vedere Milan-Como di Serie A disputarsi a Perth, Australia, l’8 febbraio 2026, si è allontanata drasticamente, e la direzione è ormai quella del no definitivo.

Nonostante l’apertura iniziale dell’Asian Football Confederation (AFC) e di Football Australia alla disputa del match in terra oceanica, le condizioni poste dalle federazioni asiatiche si sono rivelate un ostacolo insormontabile per la Lega Serie A.

I Veti Inaccettabili: Arbitri e Promozione

Due in particolare sono i punti che hanno portato allo stop del processo. Il primo vincolo imposto prevedeva l’impossibilità di pubblicizzare la gara come di Serie A, un requisito che avrebbe vanificato l’intento di marketing e internazionalizzazione del campionato. Il secondo, altrettanto stringente, riguardava la direzione di gara: l’AFC ha richiesto che venisse utilizzato un arbitro e i suoi collaboratori provenienti dalla propria confederazione, escludendo dunque la CAN italiana.

Queste clausole, considerate eccessivamente limitanti e contrarie alla prassi della Lega, hanno di fatto bloccato quello che sarebbe stato il primo match di Serie A giocato fuori dai confini nazionali. A meno di un clamoroso e improbabile colpo di scena (solo la FIFA potrebbe intervenire per sbloccare la situazione), Milan-Como non si giocherà in Australia.

La Soluzione più Probabile: Rinvio a San Siro

Con la pista australiana ormai chiusa, la Lega e i club sono costretti a ripiegare su soluzioni alternative per il recupero della gara. La soluzione principale al momento rimane il rinvio della sfida, che si giocherà regolarmente al Giuseppe Meazza di San Siro, alle prime date disponibili nel calendario fittissimo del calcio italiano: si parla del 17 o del 24 febbraio. Altre opzioni, come la disputa del match in campo neutro in Italia o l’inversione delle gare di andata e ritorno, risultano al momento più complicate da attuare.

Per il Milan, il Diavolo guidato dal sagace tecnico Massimiliano Allegri, e sotto la direzione del nuovo DS Igli Tare, questa notizia significa meno grattacapi logistici, ma anche la perdita di una potenziale vetrina internazionale per il brand rossonero. La squadra, che vanta Rafael Leão come sua stella assoluta, dovrà concentrarsi esclusivamente sugli impegni ravvicinati a Milano e sugli obiettivi stagionali.