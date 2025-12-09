Milan Como, tornano in mente le parole di Rabiot contro la trasferta a Perth. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’ipotesi di una trasferta intercontinentale per la partita di Serie A tra Milan e Como è definitivamente naufragata. Dopo settimane di trattative complesse e polemiche, si va verso il recupero del match nel teatro più tradizionale per i rossoneri: lo stadio di San Siro. La gara si disputerà in una delle prime finestre infrasettimanali disponibili, presumibilmente il 17 o il 24 febbraio.

Questa decisione segna un punto a favore della razionalità sportiva, privilegiando la salute degli atleti e la regolarità del campionato rispetto agli accordi commerciali. Un epilogo che in un certo senso dà ragione anche ad Adrien Rabiot, il centrocampista francese del Diavolo, che aveva espresso in passato una critica ferma e di grande personalità contro l’idea di volare in Australia.

La Durissima Stoccata di Rabiot: “Totalmente Pazzo”

Nelle scorse settimane, in una intervista concessa al quotidiano Le Figaro, Rabiot, il centrocampista box-to-box e uno dei leader tecnici del Milan, si era detto totalmente contrario all’ipotesi. Le sue parole avevano acceso il dibattito sulla sostenibilità dei calendari e sui viaggi massacranti imposti ai calciatori.

“Totalmente pazzesco,” aveva tuonato Rabiot. “Poi sono accordi economici affinché il campionato abbia una certa visibilità, tutto questo è al di sopra di noi.” Il francese non aveva usato mezzi termini per definire la situazione: “È pazzesco fare così tanti chilometri per far giocare una partita fra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci. Come sempre. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo.”

Il Lavoro di Allegri e Tare

La cancellazione della trasferta in Oceania permette al nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tattico esperto, di pianificare con maggiore serenità il calendario di febbraio. Allegri può ora concentrarsi sulla preparazione fisica della squadra senza l’incubo del lungo viaggio intercontinentale e del conseguente jet lag.

Il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente albanese, ha costruito una rosa profonda, con elementi di spicco come Luka Modrić e l’efficacissimo Christian Pulisic, e la decisione di recuperare il match a San Siro tutela la condizione atletica di tutti gli effettivi, dando priorità al progetto sportivo in Serie A. La critica onesta di Rabiotsembra dunque aver trovato ascolto.