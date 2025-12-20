Milan Como a Perth, arrivano ulteriori critiche alla scelta

Milan Como a Perth – Il giornalista muove una critica alla Serie A, specialmente in questa lotta Scudetto così serrata

Giovedì sera nel prepartita di Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa Italiana, è stato ufficializzato che la gara tra Milan-Como si giocherà in quel di Perth a febbraio del 2026.

Una scelta che ha generato le apre contestazioni dei tifosi rossoneri e anche quelli dei comaschi, ma anche una serie di addetti ai lavori si sono detti scettici sulla situazione. Fabio Ravezzani nello specifico si è esposto con un post su X.

Nulla contro le novità, anzi. Ma stravolgere il campionato e rischiare di compromettere una stagione che potrebbe decidersi per un punto dovrebbe avere motivazioni concrete che vanno oltre 6 milioni. Se ce le spiegassero nel dettaglio sarebbe un bene. #Milan https://t.co/jM60vHKMUU — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) December 19, 2025

«Nulla contro le novità, anzi. Ma stravolgere il campionato e rischiare di compromettere una stagione che potrebbe decidersi per un punto dovrebbe avere motivazioni concrete che vanno oltre 6 milioni. Se ce le spiegassero nel dettaglio sarebbe un bene», questo il post su X.