 Milan Como a Perth, arrivano ulteriori critiche alla scelta
Milan Como a Perth, arrivano ulteriori critiche alla scelta della Serie A: «Dovrebbe avere delle motivazioni concrete»

20 minuti ago

Milan Como a Perth – Il giornalista muove una critica alla Serie A, specialmente in questa lotta Scudetto così serrata

Giovedì sera nel prepartita di Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa Italiana, è stato ufficializzato che la gara tra Milan-Como si giocherà in quel di Perth a febbraio del 2026.

Una scelta che ha generato le apre contestazioni dei tifosi rossoneri e anche quelli dei comaschi, ma anche una serie di addetti ai lavori si sono detti scettici sulla situazione. Fabio Ravezzani nello specifico si è esposto con un post su X.

«Nulla contro le novità, anzi. Ma stravolgere il campionato e rischiare di compromettere una stagione che potrebbe decidersi per un punto dovrebbe avere motivazioni concrete che vanno oltre 6 milioni. Se ce le spiegassero nel dettaglio sarebbe un bene», questo il post su X.

