Supercoppa Italiana, Napoli in finale, Milan opaco. Salta il bis rossonero
Supercoppa Italiana, un Milan opaco si arrende al Napoli di Antonio Conte e manca il bis nella competizione vinta lo scorso gennaio
L’edizione odierna del Corriere della Sera dedica spazio nel taglio alto alla caduta del Diavolo a Riad. Con un titolo secco — «Supercoppa, il Napoli batte il Milan e va in finale» — il quotidiano riassume il fallimento dei rossoneri nel tentativo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno.
Supercoppa Italiana, difesa fragile e attacco spuntato
L’analisi del match evidenzia una prestazione “opaca” degli uomini di Massimiliano Allegri, incapaci di arginare le fiammate del tridente di Antonio Conte. Sotto la lente d’ingrandimento finisce soprattutto il reparto arretrato:
- Le accelerate fatali: Il Napoli ha punito la passività rossonera prima con David Neres, lesto a capitalizzare un’incertezza difensiva nel primo tempo, e poi con Rasmus Hojlund, che ha chiuso i conti nella ripresa travolgendo un De Winter in serata horror.
- Mancanza di reazione: Nonostante il possesso palla, il Milan non ha mai dato la sensazione di poter ribaltare l’inerzia, pagando l’assenza di riferimenti offensivi pesanti.
Champions unico salvagente
Con l’eliminazione dalle Final Four, per il Milan sfuma il secondo obiettivo stagionale dopo la Coppa Italia. Come sottolineato dal quotidiano, ora la pressione si sposta interamente sul campionato: Allegri ha già blindato l’obiettivo minimo, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League, per salvare una stagione che rischia di chiudersi senza trofei.