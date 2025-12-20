 Milan Como a Perth, Gravina: «Va fatta una riflessione»
Milan Como a Perth, Gravina solleva un dubbio: «Va fatta una riflessione»

Milan Como a Perth – Gabriele Gravina, a margine del Consiglio Federale, ha sollevato una questione sulla gara in Australia

Milan-Como si giocherà ufficialmente a Perth il prossimo febbraio, una decisione che ha scatenato le ire dei tifosi rossoneri e anche di quelli comaschi. Sulla questione si è espresso anche Gabriele Gravina, presidente della FIGC, che a margine del Consiglio Federale, ha espresso un parere sulla questione arbitro asiatico. Queste le sue parole:

QUALCHE RIFLESSIONE VA FATTA«Sul tema dell’arbitro asiatico qualche riflessione va fatta, soprattutto in merito all’equa competizione. Conosciamo la caratura di molti arbitri internazionali rispetto ai nostri, che sono un’eccellenza».

UN’ECCEZIONE«Non era previsto, né prevedibile. Non parlo di illegittimità, ma è un’eccezione al regolamento».

