Milan Como a Perth, Gravina solleva un dubbio: «Va fatta una riflessione»

Milan Como a Perth – Gabriele Gravina, a margine del Consiglio Federale, ha sollevato una questione sulla gara in Australia

Milan-Como si giocherà ufficialmente a Perth il prossimo febbraio, una decisione che ha scatenato le ire dei tifosi rossoneri e anche di quelli comaschi. Sulla questione si è espresso anche Gabriele Gravina, presidente della FIGC, che a margine del Consiglio Federale, ha espresso un parere sulla questione arbitro asiatico. Queste le sue parole:

QUALCHE RIFLESSIONE VA FATTA – «Sul tema dell’arbitro asiatico qualche riflessione va fatta, soprattutto in merito all’equa competizione. Conosciamo la caratura di molti arbitri internazionali rispetto ai nostri, che sono un’eccellenza».

UN’ECCEZIONE – «Non era previsto, né prevedibile. Non parlo di illegittimità, ma è un’eccezione al regolamento».