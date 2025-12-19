HANNO DETTO
Milan Como a Perth: svolta storica per la Serie A. La conferma di De Siervo
Milan Como a Perth: dopo le parole di ieri di Simonelli sono arrivate anche quello di Luigi De Siervo. Le sue dichiarazioni
Le dichiarazioni di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, hanno ufficializzato una svolta epocale per il nostro calcio. La partita Milan-Como, valida per la 24ª giornata di campionato, si giocherà ufficialmente all’Optus Stadium di Perth, in Australia, il prossimo 8 febbraio 2026.
Milan Como, i dettagli della missione in Australia
L’operazione non è solo una scelta commerciale, ma nasce da una necessità logistica unita a una visione globale:
- Indisponibilità di San Siro: La scelta di giocare all’estero è stata accelerata dai lavori e dall’indisponibilità del Meazza nel periodo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.
- Arbitro e VAR asiatici: Per la prima volta nella storia del campionato, la direzione di gara non sarà italiana. Pierluigi Collina ha garantito l’impiego di fischietti di altissimo livello della AFC (Asian Football Confederation).
- Un “Sacrificio” Strategico: De Siervo ha definito la trasferta un “sacrificio pubblico necessario” per restare tra le prime quattro leghe al mondo e competere con il business model delle leghe americane (come NFL e NBA).
Futuro della Supercoppa: Addio Arabia?
Oltre al caso Milan-Como, De Siervo ha tracciato il futuro della Supercoppa Italiana:
- Nuove frontiere: Dopo l’edizione attuale a Riad, la competizione lascerà l’Arabia Saudita.
- Destinazioni papabili: Ci sono forti richieste dagli Stati Uniti (Washington in pole) e da altri mercati in Asia, a conferma di una Serie A sempre più proiettata verso l’internazionalizzazione.