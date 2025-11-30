Connect with us

HANNO DETTO

Milan Como a Perth, Pellegatti boccia di nuovo la scelta del club: «Giochiamo uno scontro scudetto...»

HANNO DETTO

Moviola Milan Lazio, Zazzaroni demolisce Collu: «Ha combinato un autentico disastro arbitrale e il motivo è molto semplice»

HANNO DETTO

Giaccherini dopo Milan Lazio: «Questi due calciatori sono assolutamente fondamentali per Allegri»

HANNO DETTO

Calamai elogia Maignan: «Ha confermato di essere in un gran momento». Poi inchioda il VAR

HANNO DETTO Settore giovanile

Kirovski esalta Bartesaghi: «È l'esempio di umiltà e personalità per i giovani. Ci tengo a ringraziarlo per una cosa in particolare»

HANNO DETTO

Milan Como a Perth, Pellegatti boccia di nuovo la scelta del club: «Giochiamo uno scontro scudetto…»

Milan news 24

Published

54 minuti ago

on

By

pellegatti

Milan Como a Perth: Carlo Pellegatti è tornato a bocciare pesantemente l’ipotesi di giocare la gara in Australia. Le sue dichiarazioni

Dopo la vittoria contro la Lazio, il giornalista Carlo Pellegatti ha sfruttato il suo canale YouTube per criticare duramente la strategia societaria del Milan riguardo la sfida contro il Como. Il suo commento è partito dall’analisi dell’ottimo stato di forma degli avversari, reduci dalla vittoria convincente contro il Sassuolo, con un Nico Paz a dare spettacolo. La classifica parla chiaro: il Como ha 24 punti, è quarto in classifica.

Secondo Pellegatti, il Como non è una rivelazione ma una crescita continua, capace di giocare un calcio divertente e libero di testa. Ma l’oggetto della critica è la rinuncia al fattore San Siro in una gara cruciale.

Milan Como a Perth: la delusione di Pellegatti

PAROLE«Ebbene,noi contro questa squadra che non è una rivelazione ma una crescita continua, che gioca a calcio, che diverte, che gioca serena, che gioca libera di testa, noi invece di costringerla a giocare a San Siro davanti a 50/60/70 mila spettatori, se si dovesse giocare di mercoledì, noi stiamo facendo di tutto e abbiamo spinto per evitare che il Como abbia qualche problema di ambiente con 70 mila che alitano sul collo dei giocatori. Noi vogliamo giocare in campo neutro perchè ci sono 5 milioni e quindi non ci interessa dei nostri tifosi».

Per il giornalista, il Milan sta sacrificando le ambizioni sportive per un tornaconto finanziario. Si tratta di un vero e proprio scontro scudetto, uno scontro Champions League che si giocherà in campo neutro, e non per decisione di FIFA o UEFA, ma perchè decidiamo noi.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.