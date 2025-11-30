Milan Como a Perth, Pellegatti boccia di nuovo la scelta del club: «Giochiamo uno scontro scudetto...»

Milan Como a Perth: Carlo Pellegatti è tornato a bocciare pesantemente l’ipotesi di giocare la gara in Australia. Le sue dichiarazioni

Dopo la vittoria contro la Lazio, il giornalista Carlo Pellegatti ha sfruttato il suo canale YouTube per criticare duramente la strategia societaria del Milan riguardo la sfida contro il Como. Il suo commento è partito dall’analisi dell’ottimo stato di forma degli avversari, reduci dalla vittoria convincente contro il Sassuolo, con un Nico Paz a dare spettacolo. La classifica parla chiaro: il Como ha 24 punti, è quarto in classifica.

Secondo Pellegatti, il Como non è una rivelazione ma una crescita continua, capace di giocare un calcio divertente e libero di testa. Ma l’oggetto della critica è la rinuncia al fattore San Siro in una gara cruciale.

Milan Como a Perth: la delusione di Pellegatti

PAROLE – «Ebbene,noi contro questa squadra che non è una rivelazione ma una crescita continua, che gioca a calcio, che diverte, che gioca serena, che gioca libera di testa, noi invece di costringerla a giocare a San Siro davanti a 50/60/70 mila spettatori, se si dovesse giocare di mercoledì, noi stiamo facendo di tutto e abbiamo spinto per evitare che il Como abbia qualche problema di ambiente con 70 mila che alitano sul collo dei giocatori. Noi vogliamo giocare in campo neutro perchè ci sono 5 milioni e quindi non ci interessa dei nostri tifosi».

Per il giornalista, il Milan sta sacrificando le ambizioni sportive per un tornaconto finanziario. Si tratta di un vero e proprio scontro scudetto, uno scontro Champions League che si giocherà in campo neutro, e non per decisione di FIFA o UEFA, ma perchè decidiamo noi.