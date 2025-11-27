Milan Como a Perth, c’è il sì della Confederazione asiatica. Segui tutti gli aggiornamenti e le ultime sul club rossonero

Il progetto della Lega Calcio Serie A di portare il campionato su scenari internazionali compie un altro passo significativo. Nelle scorse ore, è arrivato l’atteso via libera della Confederazione asiatica (AFC) alla richiesta di disputare la partita di campionato tra Milan e Como l’8 febbraio a Perth, in Australia.

Questo non è il primo consenso ottenuto: precedentemente, la FIGC, l’UEFA e le autorità calcistiche australiane avevano già espresso parere favorevole per questa iniziativa pionieristica di globalizzazione del brand italiano. L’obiettivo del Diavolo, sostenuto dal Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente albanese impegnato a espandere la visibilità globale del club, è chiaro: aprire nuovi mercati e avvicinare i tifosi di tutto il mondo ai colori rossoneri.

Un Ok Sottoposto a Vincoli: Le Condizioni dell’AFC

Come spiega l’edizione odierna del Corriere della Sera, il via libera dell’AFC non è assoluto, ma è subordinato a una serie di vincoli e condizioni restrittive che i vertici della Serie A stanno ora esaminando con estrema attenzione.

Queste clausole – che riguardano probabilmente aspetti logistici, di calendario internazionale e di risarcimento per la de-localizzazione di una gara ufficiale – sono ora al vaglio della Lega, che deve valutare la fattibilità economica e la compatibilità regolamentare di tali richieste.

Il Milan e l’allenatore Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese che dovrà gestire la lunga trasferta e l’impatto sul calendario, sono ovviamente interessati all’esito. Sebbene l’operazione porti benefici commerciali, Allegri sarà focalizzato sulla necessità di mantenere alta la concentrazione della squadra, soprattutto in vista della lotta Scudetto.

Manca Solo la FIFA: L’Ultimo Ostacolo

Se tutte le condizioni imposte dalla Confederazione Asiatica verranno soddisfatte dalla Lega Calcio, mancherà solo l’ultimo, decisivo, via libera: quello della FIFA, l’organo di governo mondiale del calcio.

La decisione della FIFA sarà cruciale e porrà fine a un dibattito che da mesi anima il calcio italiano sulla opportunità di trasferire partite di campionato lontano dai confini nazionali. Per il momento, il progetto Milan-Como a Perth resta una possibilità concreta e una vetrina enorme per il calcio italiano.