Milan Como in Australia, la Serie A scrive a Infantino: match a Perth a febbraio, si attende solo l’ok della FIFA per partire. Ultime

Milan Como in Australia: la Lega invia la richiesta ufficiale alla FIFA per giocare a Perth. Serve una risposta entro fine anno



È una corsa contro il tempo, ma il progetto di esportare il calcio italiano in Oceania è ancora vivo e le parti in causa stanno premendo sull’acceleratore. La sfida di campionato tra Milan e Como, in programma teoricamente per il mese di febbraio, potrebbe trasformarsi in un evento storico, disputandosi a Perth, in Australia. Le due squadre attendono con ansia la decisione definitiva e sperano che il semaforo verde possa accendersi il prima possibile per permettere di pianificare una trasferta che si preannuncia logisticamente molto impegnativa e affascinante.

Come riporta stamattina il Corriere della Sera, l’iter burocratico è arrivato allo snodo cruciale. Dopo aver incassato nelle scorse settimane il via libera fondamentale di tutti gli enti continentali e nazionali coinvolti, ovvero Figc, Uefa, federazione australiana e federazione asiatica, manca solo l’ultimo, decisivo timbro. Proprio per sbloccare la situazione, la Lega Calcio Serie A invierà nella giornata di oggi una lettera ufficiale alla FIFA: l’obiettivo è sollecitare il massimo organo calcistico mondiale per ottenere una risposta, si spera positiva, entro la fine dell’anno.

Milan Como in Australia? Ci sono tempistiche da rispettare

Le tempistiche, infatti, sono strettissime e non ammettono ulteriori ritardi. Avere un riscontro certo entro il 31 dicembre è la condizione necessaria per poter organizzare nel giro di un mese la complessa macchina organizzativa della trasferta a Perth, tra voli intercontinentali, alberghi e gestione tecnica degli allenamenti. Se la FIFA dovesse tardare eccessivamente o negare il consenso, la Lega e i club sarebbero costretti a cambiare programma, facendo disputare il match regolarmente in Italia. La volontà di internazionalizzare il brand della Serie A è forte, ma ora la palla passa agli uffici di Zurigo.