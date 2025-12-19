Milan Como, si gioca a Perth: la conferma ufficiale di Simonelli e la sfida degli arbitri asiatici. Segui le ultimissime

Il calcio italiano si prepara a varcare i confini continentali per un appuntamento storico. Nella serata di ieri, a pochi minuti dal fischio d’inizio del big match tra Napoli e Milan, sono arrivate dichiarazioni pesanti che scuotono l’ambiente rossonero. Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha ufficializzato che la sfida di campionato tra il Diavolo e il Como si disputerà regolarmente in Australia, precisamente a Perth, il prossimo 8 febbraio.

Il nodo arbitri e l’accordo con l’AFC

Secondo quanto riportato dalle dichiarazioni raccolte a bordocampo (Fonte: Lega Serie A), la trattativa per portare i ragazzi di via Aldo Rossi dall’altra parte del mondo non è stata semplice. Il punto di rottura sembrava essere rappresentato dalla designazione arbitrale. La federazione asiatica (AFC) ha infatti posto una condizione ferrea: l’assenza di fischietti italiani.

“Abbiamo incontrato Gianni Infantino, il Presidente della FIFA noto per la sua spinta verso la globalizzazione del calcio, in un clima cordiale”, ha spiegato Simonelli. “Il problema principale riguardava gli arbitri, che non potevano essere connazionali. Grazie all’intervento di Pierluigi Collina, l’ex arbitro internazionale oggi a capo della commissione arbitrale FIFA, abbiamo ottenuto garanzie su direttori di gara asiatici di altissimo livello. Accetteremo questa clausola per il bene dello spettacolo.”

Il nuovo corso del Diavolo: Allegri e Tare pronti alla trasferta

Questa trasferta intercontinentale rappresenterà un test cruciale per il nuovo assetto tecnico della compagine meneghina. Sarà la prima grande prova logistica per Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan apprezzato per la sua rigida organizzazione e la capacità di gestire situazioni complesse, che dovrà coordinare gli spostamenti della squadra in una fase delicata della stagione.

In panchina, la gestione della stanchezza e del fuso orario spetterà a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del club rossonero celebre per la sua gestione magistrale delle energie fisiche e mentali dei calciatori. Il tecnico livornesedovrà preparare i suoi uomini a una sfida inedita, dove l’adattamento ai fischietti stranieri e a un contesto ambientale diverso dalla Serie A sarà fondamentale per portare a casa i tre punti.

Un’occasione di branding per i rossoneri

L’evento di Perth non è solo una partita di calcio, ma una mossa strategica per espandere il brand del club lombardo nel mercato dell’Asia-Pacifico. Nonostante le perplessità iniziali sulle condizioni poste dall’AFC, la dirigenza è convinta che la visibilità ottenuta compenserà lo sforzo logistico. I tifosi del Milan in tutto il mondo seguiranno con curiosità questa sfida, curiosi di vedere come il gruppo guidato da Allegri si comporterà sotto la direzione di una terna arbitrale asiatica.