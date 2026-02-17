Milan Como, un solo precedente per Mariani con i rossoneri in questa stagione. Si tratta di Milan Genoa 1-1 a San Siro

Tutto è pronto per il ritorno in campo dei rossoneri. Nella giornata di ieri sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per l’atteso match Milan-Como, sfida valida come recupero della 24^ giornata di Serie A. La partita, che si disputerà domani, mercoledì alle ore 20.45, nella suggestiva cornice dello stadio San Siro, rappresenta uno snodo cruciale per le ambizioni della compagine meneghina.

Mariani fischia al Meazza: i precedenti con il Diavolo

La direzione dell’incontro è stata affidata a Maurizio Mariani, l’esperto fischietto della sezione di Aprilia, arbitro di caratura internazionale noto per il suo stile di direzione autoritario e la capacità di gestire le tensioni agonistiche. Ad assisterlo in sala video ci saranno Gariglio di Pinerolo e l’esperto Maresca di Napoli, che ricopriranno i ruoli di VAR e AVAR.

Per il Milan, l’incrocio con il fischietto laziale evoca ricordi recentissimi. In questa stagione 2025/2026, infatti, Marianiha diretto i meneghini in una sola occasione: il pareggio per 1-1 contro il Genoa dello scorso gennaio. Quella fu una gara complicata, in cui la squadra faticò a scardinare il muro difensivo avversario, e domani i tifosi sperano in un esito decisamente più favorevole.

La strategia di Massimiliano Allegri e l’occhio di Igli Tare

L’attenzione ai dettagli arbitrali è massima anche all’interno dello staff tecnico guidato da Massimiliano Allegri, l’ allenatore del Milan e plurititolato maestro della panchina, che ha preparato meticolosamente la sfida per evitare cali di concentrazione. Allegri, celebre per il suo pragmatismo tattico, sa bene che la gestione dei cartellini e del ritmo di gara sarà fondamentale contro un Como agguerrito.

Parallelamente, il lavoro di supervisione continua da parte di Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan ed ex dirigente di lungo corso della Lazio, che ha il compito di monitorare ogni aspetto extra-campo per tutelare gli interessi del club rossonero. In una stagione così serrata, la scelta di un arbitro di esperienza come Mariani viene vista con rispetto dalla dirigenza guidata dal DS albanese.

Recupero fondamentale per la classifica

Il match di domani rappresenta un’occasione d’oro per il Diavolo di scalare posizioni. Dopo lo slittamento causato dagli eventi olimpici, i rossoneri tornano nel proprio tempio con l’obiettivo unico della vittoria. La squadra è chiamata a una prova di maturità, gestendo con intelligenza la pressione di una gara che non ammette passi falsi.