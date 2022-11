Milan Como Femminile: primo gol stagionale per Thomas

E’ in corso Milan Como Femminile per la nona di campionato. Vantaggio rossonero firmato da Thomas, che si è sbloccata

L’attaccante francese infatti nelle precedenti 9 partite tra Serie A e Coppa Italia non aveva ancora trovato la via del gol, sbagliando anche un rigore contro il Parma. Al 22′ poi ha anche trovato in contropiede la doppietta personale.