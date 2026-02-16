Connect with us

Milan Como, tutti i dubbi di Allegri in vista del big match di San Siro: tanti i ballottaggi aperti

Published

2 ore ago

on

By

Allegri

Milan Como, si avvicina la sfida di San Siro: sono tanti i ballottaggi aperti, questi i dubbi di Massimiliano Allegri

Arrivano notizie confortanti da Milanello alla vigilia del recupero della 24^ giornata contro il Como. Dopo aver saltato i successi contro Bologna e Pisa per un fastidio all’adduttore, Alexis Saelemaekers ha ripreso ad allenarsi stabilmente con il resto del gruppo. Il belga sarà regolarmente nella lista dei convocati per la sfida di mercoledì sera a San Siro (calcio d’inizio ore 20.45).

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Milan Como: la gestione di Max e i dubbi di formazione

Secondo l’analisi di Calciomercato.com, Massimiliano Allegri sta valutando attentamente come gestire il rientro dell’equilibratore rossonero senza correre rischi inutili:

  • Il Ballottaggio a Destra: Saelemaekers punta la maglia da titolare, ma se non dovesse essere garantito il 100% della condizione, Allegri è pronto a confermare lo svizzero Athekame. Il giovane esterno è apparso in grande crescita nelle ultime uscite e offre garanzie fisiche immediate.
  • Mediana da Comporre: Con la certezza del “senatore” Luka Modric, restano due maglie per quattro candidati. È corsa a quattro tra Jashari, Fofana, Loftus-Cheek e Ricci. La scelta dipenderà da quanto equilibrio vorrà il tecnico livornese contro i lariani di Fàbregas.
  • Attacco tra Acciacchi e Percentuali: Nkunku è attualmente il favorito per guidare il reparto. Accanto a lui, il ballottaggio è serratissimo tra Pulisic e Leão, entrambi reduci da piccoli problemi fisici. Ancora panchina, invece, per lo “Sceriffo” Niclas Füllkrug, pronto a subentrare a gara in corso per spaccare la difesa ospite.

La strategia per San Siro

Contro il Como, Allegri punterà sulla gestione del ritmo e sulla qualità nel palleggio. Il recupero di Saelemaekers offre una variante tattica fondamentale, sia come esterno alto che come mezzala d’assalto, permettendo al Milan di cambiare pelle a partita in corso nel tentativo di accorciare ulteriormente sull’Inter.

