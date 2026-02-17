Milan Como, De Winter scalpita in difesa: le ultime sulla probabile formazione. Segui le ultimissime sui rossoneri

C’è grande attesa a San Siro per il recupero della 24^ giornata di Serie A, che vedrà il Milan impegnato contro il Como in una sfida cruciale per la classifica. Il match, originariamente previsto per lo scorso 8 febbraio, era stato rinviato a causa dell’indisponibilità della “Scala del Calcio”, protagonista assoluta della cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Ora, spenti i riflettori olimpici, i rossoneri sono pronti a riprendersi la scena domestica davanti ai propri tifosi.

Le scelte di Massimiliano Allegri: Koni De Winter scalpita

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna dal Corriere dello Sport, il tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri — allenatore livornese noto per la sua gestione strategica delle rotazioni e la solidità difensiva — sta valutando diversi cambi nell’undici titolare. Il nome caldo per una maglia dal primo minuto è quello di Koni De Winter, il giovane e duttile difensore belga arrivato per rinforzare il reparto arretrato.

De Winter, che nella vittoriosa trasferta di Pisa era partito dalla panchina entrando solo nei minuti finali per compensare l’espulsione di Adrien Rabiot (il dinamico centrocampista francese colonna del reparto mediano), punta ora a ritrovare la titolarità. Il ballottaggio nel cuore della difesa è serrato: l’ex calciatore del Genoa potrebbe infatti prendere il posto di uno tra Fikayo Tomori, il centrale inglese pilastro della retroguardia per velocità e carisma, o Strahinja Pavlovic, il gigante serbo ammirato per la sua forza fisica e aggressività nei duelli aerei.

La strategia di Igli Tare e l’obiettivo vittoria

La gestione della rosa in questo tour de force stagionale è sotto la costante osservazione di Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan ed esperto dirigente albanese, che ha lavorato a stretto contatto con la proprietà per costruire una squadra profonda e competitiva su più fronti. L’obiettivo della compagine meneghina è chiaro: ottenere i tre punti contro la formazione lariana per consolidare il piazzamento in zona Champions.

Allegri sa che la freschezza atletica sarà la chiave per scardinare la difesa del Como. Per questo motivo, il possibile inserimento di De Winter rappresenterebbe una mossa tattica ponderata per dare respiro ai titolari più usurati, mantenendo però alta la qualità del gioco dei rossoneri. Il clima a San Siro si preannuncia caldissimo per una serata che promette spettacolo ed emozioni.